Абоненты МТС установили рекорд по потреблению 4G-трафика

Развитие сетей четвертого поколения и обновление популярных тарифов позволяют пользователям не считать гигабайты в сети. Абоненты МТС 23 марта установили рекорд по потреблению 4G-трафика. Пользователи за сутки через LTE-сеть «прокачали» петабайт (1 миллион гигабайт) информации. Этот объем сравним с более чем 100 миллионами музыкальных композиций, которые один абонент может непрерывно слушать на протяжении 800 лет.

Всплеск активности на 4G пришелся на 23 марта. В этот день больше всего LTE-трафика сгенерировала базовая станция в Барановичах — через нее клиенты компании «прокачали» 1460 ГБ. Чуть меньше показатели у базовой станции в Мозыре — здесь объем достиг 1430 ГБ. Следом идут Полоцк и Брест — 1425 ГБ и 1400 ГБ соответственно.

Всего с начала марта абоненты сгенерировали более 22 700 000 ГБ в сети LTE. В среднем ежедневно на каждого пользователя приходится свыше 500 МБ трафика.

Динамика потребления мобильного интернета связана с расширением базы пользователей смартфонов, спросом на тяжеловесный контент и увеличением тарифных предложений. Одним из драйверов роста мобильной интернет-аудитории является новый тариф «Безлимитище+».