Академия BELHARD открывает виртуальные классы

Академия BELHARD открывает виртуальные классы. Это формат дистанционного обучения, который объединяет в себе все плюсы онлайн и оффлайн образования.

Виртуальные классы созданы на специальной образовательной платформе и полностью дублируют процесс обучения в аудитории, позволяя активно участвовать в учебном процессе, находясь дома.

В программе виртуальных классов участвуют все курсы и вся команда преподавателей Академии BELHARD

 

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Опубликовал: KVbot,

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