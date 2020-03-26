Академия BELHARD открывает виртуальные классы. Это формат дистанционного обучения, который объединяет в себе все плюсы онлайн и оффлайн образования.

Виртуальные классы созданы на специальной образовательной платформе и полностью дублируют процесс обучения в аудитории, позволяя активно участвовать в учебном процессе, находясь дома.

В программе виртуальных классов участвуют все курсы и вся команда преподавателей Академии BELHARD