Microsoft переименовала Office 365 и добавила в него новые сервисы

Домашние подписки Microsoft Office 365 будут переименованы в Microsoft 365. Кроме того, они пополнятся рядом новых функций и сервисов. Стоимость подписки при этом останется прежней. 

Среди новых решений в составе Microsoft 365 – универсальное приложение Microsoft Family Safety для управления экранным временем и отслеживания местоположения близких; функции Microsoft Teams для использования вне работы; интеллектуальный сервис для улучшения качества текста Microsoft Editor.

Действующие подписчики Office 365 начали получать доступ к новым возможностям Office с 30 марта. Подписки Microsoft 365 Personal («Персональный») и Microsoft 365 Family («Для Семьи») – будут доступны по всему миру с 21 апреля 2020 г. Они сохранят все возможности Office 365, такие как приложения Office для компьютеров, 1 ТБ на человека в облачном хранилище Onedrive, 60 минут звонков на мобильные и городские телефоны в Skype, расширенные средства безопасности для защиты от вредоносного ПО и фишинговых атак, техническую поддержку.

 

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Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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