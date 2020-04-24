В Украине представлен паспорт в смартфоне

Президент Украины Владимир Зеленский представил новый уникальный сервис. Теперь украинцы, у которых есть биометрический заграничный паспорт или ID-карта, смогут сформировать электронный паспорт в смартфоне и использовать его наравне с обычным.

Для создания паспорта в смартфоне разработано мобильное приложение "Дія". На текущий момент его успели скачать около 12% граждан Украины, что сделало приложение самым популярным на территории страны. До 22 апреля в него могли быть добавлены только водительские права и техпаспорт, теперь же появился доступ к ID-карте или биометрическому загранпаспорту. К слову, биометрический паспорт сегодня есть у 82% украинцев, ID-карта – у 22%.

С помощью паспорта в смартфоне можно идентифицировать личность в госучреждениях, покупать билеты на поезда и самолеты, получать посылки. В скором времени украинские банки тоже будут признавать электронный паспорт официальным документом.