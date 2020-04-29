Google открывает бесплатный доступ к видеоконференциям Meet

Компания Google объявила о широком запуске видеоконференций в Google Meet для обычных пользователей. Ранее расширенные возможности сервиса были доступны только бизнес-пользователям GSuite и GSuite for Education. А теперь бесплатный доступ открывается для всех пользователей. 

С мая простые пользователи смогут зарегистрироваться в Google Meet с помощью электронной почты Gmail. Как обещают разработчики, бесплатно можно пользоваться функциями, которые ранее предоставлялись только при наличии бизнес-аккаунтов. В их числе:

  • Видеоконференции длительностью до 60 минут (до 30 сентября действуют условия без ограничения по времени)
  • До 100 участников конференции одновременно 
  • Демонстрация экрана 
  • Редактирование в режиме реального времени 
  • Конфигурация окон на экране в зависимости от ваших предпочтений, в том числе и режим «Мозаика»

Видеоконференции в Google Meet и их записи на Google Диске защищены шифрованием. Google отмечает, что данные пользователей Google Meet не используются для рекламы и не передаются третьим сторонам. 

Бесплатная версия Google Meet станет доступна для всех пользователей в течение нескольких недель. Желающие могут подписаться на уведомления через специальную форму. В дальнейшем подключиться к сервису можно будет как в веб-версии meet.google.com, так и в мобильных приложениях на iOS и Android. Также пользователи смогут заранее планировать видеоконференции и приглашать других участников с помощью сервиса Google Календарь.

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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