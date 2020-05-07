Белорусский Красный Крест и IT-компания запустили сервис для волонтеров-водителей

Белорусский Красный Крест и IT-компания Onde объявили о запуске сервиса, который поможет волонтерам быстрее и эффективнее доставлять рецепты и продукты пожилым людям, находящимся в особой зоне риска во время эпидемии COVID-19, сообщает БЕЛТА.

Сервис разработан на безвозмездной основе на базе нового продукта компании - приложения Lolo. Приложение работает по принципу онлайн-такси. Зарегистрировавшись в базе волонтеров Белорусского Красного Креста, владелец автомобиля получает доступ к скачиванию сервиса в Google Play или App Store и регистрации в нем в качестве водителя.

Заказы на доставку будут поступать к нему через пассажирскую версию приложения Lolo от других волонтеров или через общую диспетчерскую панель координатора волонтеров.