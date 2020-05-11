Хакеры выложили в даркнет личные данные 73 миллионов людей

Хакерская группировка ShinyHunters взломала базы данных десяти крупных компаний и получила доступ к личной информации 73 миллионов человек. Украденные данные уже продаются в даркнете на общую сумму около 18 000 долларов. Подробностями о происшествии поделилось издание ZDNet.

Каждая база данных продаётся отдельно. Чтобы доказать подлинность украденной информации, группировка выложила ее часть в открытый доступ. По данным ZDNet, выложенная информация действительно принадлежит реальным людям. Хакеры взломали базы данных десяти компаний.

Эта же группа хакеров неделей ранее взломала крупнейший онлайн-магазин Индонезии Tokopedia. Изначально злоумышленники бесплатно выложили личные данные 15 миллионов пользователей. Потом они выпустили в продажу полную базу с 91 миллионом записей и попросили за неё 5000 долларов. Вероятно, взлом нынешних десяти компаний был воодушевлён предыдущим успехом.

За деятельностью хакерской группировки ShinyHunters следит множество борцов с киберпреступностью, в том числе компании Cyble, Under the Breach и ZeroFOX. Считается, что состоящие в этой группе хакеры как-то связаны с группировкой Gnosticplayers, которая была особенно активна в 2019 году. Обе группы работают по идентичной схеме и выкладывают в даркнет данные миллионов пользователей.