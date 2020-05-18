В приложении МТС ТВ cтартовала акция «Кино домой»

Стартовала акция «Кино домой» в приложении МТС ТВ. При подключении к услуге «Кино и сериалы START» новые пользователи получат 30 дней бесплатного доступа к фильмотеке.

Для участия в акции «Кино домой» необходимо отправить USSD-запрос на номер *606#. Первые 30 дней услугой «Кино и сериалы START» можно пользоваться бесплатно, далее — 0,35 рубля в сутки. Интернет-трафик от МТС при пользовании сервисом не тарифицируется. Смотреть видеоконтент можно на 5 устройствах — смартфоне, планшете, ноутбуке, компьютере и телевизоре.

Библиотека «Кино и сериалы START» насчитывает сотни популярных фильмов и сериалов. Пользователям доступны как эксклюзивные премьеры, так и их релизы до трансляции на больших экранах.

Акция «Кино домой» доступна всем, кто подключился к услуге «Кино и сериалы START».