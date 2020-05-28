AOC представила десять мониторов для бизнеса серии P2

Компания AOC, специализирующаяся на производстве мониторов, объявила о выходе новой серии P2 для профессионалов. Они как нельзя лучше соответствуют запросам пользователей, которым нужны большие экраны, улучшенные возможности подключения и высокое качество изображения.

Специалисты AOC учли индивидуальные потребности пользователей и включили в новую линейку дисплеи различных размеров — от средних диагональю 21,5" (54,7 см), 23,8" (60,4 см), 27" (68,6 см) до сверхшироких диагональю 34" (86 см). За исключением дисплея CU34P2A (34") с изогнутой панелью VA (1500R), все модели оснащены плоскими панелями IPS. Они гарантируют реалистичную цветопередачу, поддерживают широкую цветовую гамму и углы просмотра (178/178°), поэтому идеально подходят для создания контента и работы с ним.

Некоторые модели (24P2C и 27P2C) оснащены разъемом USB-C, благодаря чему они легко подключаются к мобильным устройствам с помощью одного кабеля USB-C для трансляции, передачи данных и питания. Идущий в комплекте с этими моделями KVM-переключатель позволяет пользователю выбирать, каким из двух ПК он хочет управлять с помощью клавиатуры и мыши, подключенных через разъем USB-C или концентратор USB.

Функции для профессиональных пользователей

По функциональным возможностям серия P2 от AOC превзошла предшествующую серию P1, завоевавшую множество наград. Все новые модели отличаются изящным дизайном и практически лишены рамок с трех сторон. Темная матовая нижняя рамка и подставка подчеркивают элегантность устройства. Сверхтонкие боковые рамки позволяют свободно работать с несколькими дисплеями, установленными рядом, как с единым изображением. Мониторы серии P2 легко собираются без дополнительных инструментов.

Благодаря быстросъемному креплению разбирается монитор так же быстро и удобно. Монитор оснащен специальным каналом, в который можно собрать все кабели, чтобы освободить место на столе. Мониторы поддерживают настройку высоты (до 150 мм), наклона (от −5 до 35°), вращения в горизонтальной плоскости (до 180°) и в вертикальной плоскости (90°) (последний параметр не поддерживается сверхширокими мониторами CU34P2A). Это делает их более эргономичными, что особенно ценно в офисах и при совместном использовании рабочих мест. Такие пространства все чаще встречаются в государственных учреждениях и молодых компаниях.

Все десять моделей серии имеют полный набор функций и оснащены концентратором USB 3.2 с четырьмя разъемами, встроенным восходящим разъемом USB и двумя динамиками мощностью 2 Вт. Благодаря концентратору устройство имеет широкие возможности подключения и поддерживает высокоскоростную передачу данных.

Отличное качество изображения

Дизайн всех моделей диагональю 21,5", 23,8" и 27" включает панели IPS, которые обеспечивают точную цветопередачу и поддерживают широкую цветовую гамму (до 123,3 % sRGB и до 90,9 % DCI-P3). Модели серии P2 оснащены широким углом обзора 178/178°, что почти исключает снижение яркости и искажение цветов при просмотре сбоку. Если вам нужна дополнительная четкость и резкость изображения, рекомендуем мониторы Q24P2Q (23,8") и Q27P2Q (27") с разрешением Quad HD (1440p), U27P2 (27") с разрешением Ultra HD (2160p) повышенной четкости или сверхширокий 34-дюймовый CU34P2A с разрешением Ultra Wide Quad HD (3440x1440). Остальные модели поддерживают разрешение Full HD (1080p).



Время реакции всех моделей (кроме U27P2 и CU34P2A) составляет 4 мс, а частота обновления — 75 Гц. Это на 25 % больше, чем у мониторов с частотой обновления 60 Гц, а благодаря поддержке технологии VRR движения курсора стали более плавными, повышено быстродействие, а также исключены разрывы и подвисания.



Сверхширокий монитор CU34P2A отличается от остальных представителей линейки P2 впечатляющим соотношением сторон 21:9, высоким разрешением Ultra Wide Quad HD (3440x1440), яркостью 300 нит, частотой обновления движущихся изображений (MPRT) 1 мс и поддержкой технологии AMD FreeSync. Его экран VA с изгибом 1500R воспроизводит яркие цвета, отражает глубокие оттенки черного и поддерживает высокую контрастность. Это позволяет полностью погрузиться в работу или развлечения и максимально эффективно использовать горизонтальное пространство. Благодаря частоте обновления 100 Гц изображения на панели монитора CU34P2A сменяются еще более плавно. За счет этого модель CU34P2A значительно повышает производительность и отлично подходит для игр и развлечений, в которые можно уйти с головой в свободное время.

Возможности подключения

Устройства серии P2 оснащаются различными разъемами в зависимости от модели (подробную информацию см. в таблице ниже). Большинство моделей имеет стандартные разъемы VGA, DVI, DisplayPort и HDMI для поддержки современных систем и решений предыдущих поколений. Однако модели 24P2C и 27P2C создаются с прицелом на будущее и поддерживают самые гибкие возможности подключения.

Мониторы имеют входной разъем USB-C и концентратор USB для подключения к ноутбуку одним кабелем USB-С. Сигнал дисплея и данные передаются с высокой скоростью через USB-C (DisplayPort Alternate Mode), при этом ноутбук подключен к питанию и заряжается (USB Power Delivery). Если монитор подключен к настольному ПК с помощью кабеля восходящего соединения USB, а клавиатура и мышь подсоединены к монитору, встроенный KVM-переключатель позволяет выбирать, на каком источнике данных будут работать периферийные устройства.

Эта функция особенно полезна, например, когда пользователь приносит рабочий ноутбук домой, где установлен монитор модели 24P2C или 27P2C. При этом ноутбук можно подключить к монитору через USB и с помощью KVM-переключателя выбрать, с каким устройством будут работать клавиатура и мышь: с ноутбуком или ПК.

Эффективность и устойчивое развитие

Для соответствия последним требованиям к эффективному энергопотреблению и экологическим стандартам все модели серии P2 сертифицированы по стандартам EnergyStar 8, TCO 8 и EPEAT Gold. Все десять моделей дополнительно оснащены технологией AOC Flicker-Free, которая использует постоянный ток, что исключает мерцания из-за перепадов напряжения сети, а также имеют режим Low Blue Light, который отфильтровывает вредный для глаз спектр синего цвета и обеспечивает комфортное использование монитора в условиях низкой освещенности.

Даты поступления в продажу и ориентировочные цены на мониторы серии P2:



Июнь 2020

22P2DU, 22P2Q: 139€, 149€

24P2Q, 24P2C, Q24P2Q: 189€, 219€, 229€

27P2Q, Q27P2Q: 219€, 299€



Июль 2020

27P2C, U27P2: 259€, 399€



Август 2020

CU34P2A: 469€