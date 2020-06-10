YouTube Music и YouTube Premium стали доступны в Беларуси

Белорусским пользователям с 10 июня 2020 г стали доступны онлайн-сервисы YouTube Music и YouTube Premium.

YouTube Music представляет собой музыкальный стриминговый сервис, созданный специально для прослушивания музыки. С его помощью можно не только слушать отдельные музыкальные композиции, но и находить официальные альбомы, ремиксы, живые выступления, каверы, а также редкую музыку.

Сервис также предлагает персональные рекомендации для пользователя — главный экран постоянно обновляется, чтобы предложить рекомендации, основанные на том, что прослушивалось ранее. В сервисе собраны тысячи плейлистов любого жанра, для любого настроения или занятия. Кроме этого, умный поиск поможет найти песню, даже если пользователь не может вспомнить, как она называется.

Кроме этого, при отсутствии интернета также возможно прослушивание музыкальных композиций. Для этого необходимо оформить платную подписку YouTube Music Premium и слушать музыку без рекламы, в фоновом режиме, а также скачивать понравившиеся треки.

Белорусским пользователям доступна бесплатная новая версия YouTube Music с поддержкой рекламы, а также платная подписка YouTube Music Premium, которая дает возможность слушать музыку в фоновом режиме без рекламы и загружать контент за 5,99 долл в месяц. При этом в течение ограниченного периода времени поклонники музыки могут получить один месяц бесплатного использования сервиса.

Сервис YouTube Premium, который также запущен в Беларуси с 10 июня, помимо всех преимуществ YouTube Music Premium, предоставляет пользователям возможность смотреть любое видео без рекламы, воспроизводить видео в фоновом режиме, а также скачивать видео с YouTube.

Сервисом YouTube Premium можно бесплатно воспользоваться в течение одного месяца. Затем для Android или при оформлении подписки через сайт YouTube стоимость сервиса будет составлять 7,19 долл в месяц