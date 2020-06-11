«Битрикс24» увеличил количество участников HD-видеоконференций до 24 человек

Онлайн-сервис для управления бизнесом «Битрикс24» расширил возможности своих HD-видеозвонков. Теперь принять участие в онлайн-совещании могут сразу 24 человека.



Все HD-видеоконференции в «Битрикс24» не ограничены по времени. Подключение защищено протоколом SRTP. Он обеспечивает конфиденциальность данных с помощью шифрования RTP-нагрузки.

Напомним, что в марте 2020 года «Битрикс24» снял ограничение на число пользователей в бесплатном тарифе из-за Covid-2019.