«Битрикс24» увеличил количество участников HD-видеоконференций до 24 человек

Онлайн-сервис для управления бизнесом «Битрикс24» расширил возможности  своих HD-видеозвонков. Теперь принять участие в онлайн-совещании могут сразу 24 человека.

Все HD-видеоконференции в «Битрикс24» не ограничены по времени. Подключение защищено протоколом SRTP. Он обеспечивает конфиденциальность данных с помощью шифрования RTP-нагрузки.

Напомним, что в марте 2020 года «Битрикс24» снял ограничение на число пользователей в бесплатном тарифе из-за Covid-2019.

 

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Опубликовал: KVbot,

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