Samsung будет продавать в России новые смартфоны за полцены

Компания Samsung запустила в России программу Samsung Upgrade, дающую покупателям возможность обменять свой смартфон на новый со скидкой в 50%. Программа распространяется только на аппараты Samsung Galaxy и позволяет менять их ежегодно.

Для участия в программе смартфон необходимо приобрести на официальном сайте Samsung, в ее фирменных магазинах или в сети "Технопарк". Далее требуется ежемесячно вносить определенную стоимость гаджета, а также следить за тем, чтобы через год использования он выглядел как новый и не имел дефектов корпуса и экрана.

На данный момент список смартфонов-участников ограничен десятью моделями. В первую очередь это флагманы, включая, Galaxy S10 Lite, S10 и S10+, Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, а также бизнес-флагманы Galaxy Note10 и Note10+. Из моделей среднего ценового сегмента в программу включены Galaxy A51 и А71.

Скидка в 50% действует при условии замены смартфона ровно через год после заключения договора. В этом случае, к примеру, флагманский Galaxy S20 обойдется покупателю не в 70.000 руб., а в 33.600 руб., тогда как размер ежемесячного платежа составит 3.550 руб.