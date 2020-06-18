MMD представила новый монитор Philips 272B1G

Компания MMD представляет Philips 272B1G. Новинка с разрешением Full HD обеспечивает оптимальный комфорт, производительность и снижение воздействия на окружающую среду. Новый ЖК-монитор диагональю 27 дюймов (68,6 см) — это усовершенствованная версия самого экологичного дисплея прошлого года, Philips 241B7QGJ, что превращает его в лучший выбор среди аналогов на данный момент.

Устройство предлагает экологически ответственным профессионалам полный набор инновационных и безвредных для окружающей среды инструментов для повышения рабочей производительности. Модель 272B1G не только обеспечивает ощутимую экономию энергии, но и гарантирует повышение продуктивности благодаря широкому спектру высокопроизводительных и интеллектуальных функций, включая технологию IPS, режим LowBlue и подставку Smart Ergo Base.

Новый монитор — лучший выбор для экологически ответственных профессионалов, которые ищут современные инструменты с блестящими характеристиками, отвечающие последним стандартам энергоэффективности, подтвержденным сертификацией Energy Star 8.0.



Монитор Philips 272B1G продолжает давнюю приверженность Philips к устойчивому развитию и защите окружающей среды. Модель разработана с целью оказывать минимальное воздействие на природу. В соответствии со стандартами RoHS, это экологичное устройство не содержит таких веществ, как свинец, ртуть и ПВХ/БФР. Кроме того, все пластмассовые детали корпуса, металлические детали каркаса и упаковочные материалы на 100% подлежат вторичной переработке.

Среди технологий, помогающих Philips 272B1G перейти в более высокий энергетический класс, при этом обеспечивая отличную производительность, — датчик PowerSensor, который обнаруживает отсутствие пользователя перед экраном с помощью безвредных инфракрасных сигналов и автоматически снижает яркость монитора, сокращая затраты на электроэнергию до 70%. Кроме того, устройство оснащено технологией LightSensor, которая регулирует яркость изображения в зависимости от условий освещения в помещении, и опцией нулевого энергопотребления, которая устраняет скрытое энергопотребление с помощью одного переключателя. Также в Philips 272B1G используется новая технология светодиодной подсветки, которая поддерживает яркость и цвет на привычном уровне, используя значительно меньше энергии. Класс энергопотребления A++ дополнительно подчеркивает энергоэффективность модели.



Для полного комплекта Philips Monitors добавила переключатель нулевого энергопотребления. Одного щелчка переключателя (удобно расположенного в задней части дисплея) достаточно, чтобы монитор полностью отключился от электрической сети. Энергопотребление таким образом становится полностью нулевым, что еще больше сокращает выбросы углерода.

Монитор Philips 272B1G — представитель нового поколения передовых энергосберегающих рабочих инструментов, которые необходимы современным экологически ответственным профессионалам. Сверхэнергоэффективная конструкция устройства действительно обеспечивает высокую производительность и продуктивность. Новинка отвечает всем потребностям отрасли в эпоху перемен.





Монитор Philips 272B1G оснащен IPS матрицей с разрешением Full HD (1920x1080), что гарантирует яркость и чёткость изображения при просмотре практически под любым углом. Панель IPS всегда — отличный выбор для профессионалов, которым нужна точность цветопередачи и стабильная яркость. При этом, технология Adaptive-Sync гарантирует безупречное качество видео.

Благодаря столь широкому набору функций, новинка не только обеспечивает высокую производительность, но и предлагает максимум возможностей. Профессиональные пользователи получат надежного и эффективного помощника и поддержку во времена трансформаций, с которыми мы сейчас сталкиваемся.

Утомляемость глаз, вызванная многочасовым пребыванием у компьютера, не станет для вас проблемой. Монитор Philips 272B1G оснащен основными эргономическими функциями для максимального комфорта пользователя. Режим LowBlue и технология Flicker-free обеспечивают комфорт для глаз, а полностью регулируемая подставка Smart Ergo Base позволит разместить монитор в оптимальном положении для максимального удобства, помогая снизить физическую нагрузку в течение долгого рабочего дня.

Монитор Philips 272B1G появится в продаже в июне 2020 года по ориентировочной цене 229 евро.