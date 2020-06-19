Проездные на общественный транспорт можно будет пополнить через ЕРИП

Пассажиры общественного наземного транспорта в Минске вскоре смогут пополнять проездные через ЕРИП. Как сообщает «Транспортник столицы», нововведение будет расспространяться на все виды проездных с любым сроком действия.

Сейчас столичные транпортники разрабатывают инструкцию по такой оплате. Также отмечается, что перед началом тестирования системы транспортники оповестят пассажиров. Информация появится на сайте «Минсктранса», в салонах подвижного состава.

Уже известно, что для того, чтобы произвести оплату в системе ЕРИП необходимо будет зарегистрироваться на определенном сайте. Далее следует выбрать вид пополняемого проездного документа, в личном кабинете указать номер бесконтактной смарт-карты (БСК) «Минсктранса», на которую он планирует записать проездной. После чего пассажир получит специализированный код и уже с помощью него произведет оплату. Дальше пополненную карту необходимо будет активировать с помощью специального устройства.

«Пассажиру нужно приложить карту к специальному оборудованию, которое установят в салонах транспорта, и подождать секунду-другую», - говорится в сообщении.