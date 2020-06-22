Xiaomi создаст беспроводную мышь с поддержкой голосовых команд

Xiaomi готовит выпуск новой мышки для компьютеров XaoAI Mouse. Как следует из названия, главной особенностью устройства станет поддержка «умного» голосового помощника компании. Об этом сообщает Gizmochina.

С точки зрения дизайна компания не стала придумывать ничего принципиально нового. Внешний вид мышки совпадает с Mi Wireless Mouse — монолитный корпус с физическими кнопками и колесом прокрутки. К ним добавилась отдельная кнопка для вызова голосового помощника. Внутри у XiaoAI Mouse есть встроенный микрофон.

Подключение мышки производится через разъем USB Type-C, который нужен для зарядки аккумулятора на 750 мАч. Производитель обещает, что батареи хватит на 30 дней. Помимо Bluetooth-соединения можно использовать проводное подключение.

XaoAI Mouse станет первой мышкой с голосовым управлением. Среди функций заявлена поддержка открытия различных программ или выполнение системных процессов, например выключение компьютера. Деньги на производство новой мышки привлекаются через краудфандинг.