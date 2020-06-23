Абоненты МТС теперь могут открывать депозиты со смартфонов

МТС предоставил абонентам возможность открывать депозиты онлайн. Оформить и пополнить вклад можно дистанционно в сервисе МТС Деньги, на сайте dengi.mts.by или в приложении «Up» Банка БелВЭБ.

Депозит можно открыть онлайн — посещать банковское отделение или салон связи не нужно. Для оформления необходима платежная карточка любого белорусского банка.

В сервисе МТС Деньги или на сайте dengi.mts.by нужно выбрать раздел «Онлайн-депозит» и пройти идентификацию в межбанковской системе идентификации (МСИ). Система предложит ознакомиться с условиями договора. В случае согласия останется ввести реквизиты платежной карточки для перевода средств. О том, что операция прошла успешно, оповестит SMS-уведомление с номером счета.