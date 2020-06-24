Microsoft выпустила антивирус для Android

Компания запустила предварительную версию антивируса Defender для смартфонов на Android. Он проверяет приложения на безопасность и предупреждает о мошенниках. Microsoft Defender доступен в рамках открытого тестирования для Android-смартфонов. Версию для iOS обещают запустить до конца 2020 года.

Главной цель мобильного антивируса от Microsoft — защита от фишинга, чтобы пользователи не смогли случайно раскрыть свои пароли, данные банковской карты и другую важную информацию мошенникам. Это приложение сможет в автоматическом режиме предупредить, что вы получили письмо от подозрительного отправителя или открыты ненадежный сайт.

Также Microsoft Defender на Android проверяет все новые приложения на возможный вредоносный код — после установки каждой программы появится уведомление, что оно чистое или несет потенциальную опасность. Допонительно «Защитник» будет проверять адреса открываемый сайтов и предупреждать пользователей о небезопасных страницах.