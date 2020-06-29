АOC сообщает о своем лидерстве на мировом рынке игровых мониторов

AOC сообщает о своем лидерстве на мировом рынке игровых мониторов по итогам 1-го квартала 2020 года. Бренд занял самую высокую долю мирового рынка — 19,5 %, опережая конкурентов второй квартал подряд (IDC Gaming Tracker за 1-й квартал 2020 года).

Кроме того, по свежим данным аналитиков из Context, рост европейского рынка мониторов продолжается пятый год подряд с 1-го квартала 2016 года. В 1-м квартале 2020 года по сравнению с 1-м кварталом прошлого года рынок мониторов вырос на 5 %. Специализирующиеся на мониторах компании AOC и MMD (лицензионный партнер бренда Philips Monitors), принадлежащие TPV — крупнейшему в мире производителю ЖК-мониторов, опередили рынок более чем вдвое, увеличив объем продаж на 12,3 %. На постоянно растущем высококонкурентном рынке совокупная доля обоих брендов составляет 14,9 %, обеспечивая им третье место с 1-го квартала 2018 года.

В 1-м квартале 2020 года высокий рост на рынке мониторов продемонстрировал и сегмент крупноразмерных мониторов (с диагональю от 27 дюймов). По сравнению с 1-м кварталом 2019 года этот сегмент вырос на 22,1 %. Вместе AOC и MMD более чем в два раза превысили этот показатель, увеличив объем продаж за тот же период на 47,4 % и достигнув в 1-м квартале 2020 года самых высоких показателей в этом сегменте. По мониторам Philips (MMD) показатели выросли на 21,5 %, а AOC за тот же период увеличила свой объем на впечатляющие 89,1 %, став самым быстрорастущим брендом в этом сегменте. Оба бренда в совокупности достигли первого места в сегменте крупноразмерных мониторов (от 27 дюймов), увеличив за год общую долю на этом растущем рынке на 2,8 %, так что теперь она составляет 16,2 %.

В целом рынок мониторов продолжает расти благодаря технологическим инновациям. С 1-го квартала 2019 года по 1-й квартал 2020-го объем продаж дисплеев высокого разрешения (QHD и UHD) во всем мире вырос на 40 %, что свидетельствует о постепенном отказе от распространенных дисплеев Full HD. Кроме того, благодаря возросшему эффекту присутствия и высокой производительности все большее распространение получают ультраширокоформатные (UltraWide) (и суперширокоформатные — SuperWide) мониторы (с соотношением сторон 21 : 9, 32 : 9 и 32 : 10), такие как AOC CU34G2X, 43-дюймовый Philips 439P9H или 49-дюймовый Philips 499P9H. Рост мирового рынка этих мониторов в годовом исчислении составил 100 %.

В Беларуси рынок мониторов в 1-м квартале 2020 года вырос на 13 % по сравнению с 1-м кварталом 2019-го. По совокупному объему продаж мониторов AOC и MMD вышли в лидеры рынка, показав рост на 22 % по сравнению с аналогичным периодом и максимальный в истории компаний объем за первый квартал. Взятые отдельно, мониторы MMD занимают второе место в Беларуси по объему продаж в 1-м квартале 2020 года с ростом 20,8 % в годовом исчислении. Вместе оба бренда занимают наибольшую долю рынка в размере 32,2 %. В отдельности MMD занимает на рынке 20,3 %, удерживая второе место.

В 1-м квартале 2020 года в сегменте крупноразмерных мониторов (от 27 дюймов) оба бренда вместе занимают первое место по объему продаж с ростом 19,9 % по отношению к 1-му кварталу 2019 года. Совокупная доля рынка обоих брендов составляет 24,8 %, что на 5,4 % больше показателя за предыдущий квартал (4-й квартал 2019 года). AOC увеличила объем продаж на 279,4 % и достигла в этом сегменте третьего места с долей рынка 14,5 %, что в годовом исчислении соответствует росту на 9,1 %.