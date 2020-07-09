Microsoft представила масштабное обновление платформы Teams

Microsoft представила масштабное обновление своей корпоративной коммуникационной платформы Teams. Значительно увеличено максимальное число участников видеочатов и зрителей трансляций мероприятий.

Кроме того, добавлены живые реакции, видеофильтры, а также возможность делиться контентом с участниками встреч и новый «Совместный режим» (Together mode), который позволит организовать сеанс видеосвязи в виртуальном помещении.

Согласно сообщению, опубликованному в официальном блоге компании, последние изменения призваны сделать виртуальное общение более естественным и человечным, что особенно актуально на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Новая функциональность станет доступной пользователям до конца 2020 г.