Microsoft представила масштабное обновление платформы Teams

Microsoft представила масштабное обновление своей корпоративной коммуникационной платформы Teams. Значительно увеличено максимальное число участников видеочатов и зрителей трансляций мероприятий.
Кроме того, добавлены живые реакции, видеофильтры, а также возможность делиться контентом с участниками встреч и новый «Совместный режим» (Together mode), который позволит организовать сеанс видеосвязи в виртуальном помещении.
Согласно сообщению, опубликованному в официальном блоге компании, последние изменения призваны сделать виртуальное общение более естественным и человечным, что особенно актуально на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Новая функциональность станет доступной пользователям до конца 2020 г.
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