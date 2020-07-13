Конференция AI-MEN переносится на 25 августа

Конференция AI-MEN переносится на 25 августа. Если вы уже зарегистрировались на мероприятия, то ваше участие дополнительно подтверждать не нужно. 

Это уже третья ежегодная конференция AI-MEN 2020.Конференция поднимает темы использования технологий искусственного интеллекта, Data Science, Machine Learning, Big Data. Поучаствовать в конференции можно бесплатно, но только по предварительной регистрации.

Организатором конференции выступает старейший ИТ-портал Беларуси KV.by. Следите за обновлениями на сайте.

 

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Опубликовал: KVbot,

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