Конференция AI-MEN переносится на 25 августа. Если вы уже зарегистрировались на мероприятия, то ваше участие дополнительно подтверждать не нужно.

Это уже третья ежегодная конференция AI-MEN 2020.Конференция поднимает темы использования технологий искусственного интеллекта, Data Science, Machine Learning, Big Data. Поучаствовать в конференции можно бесплатно, но только по предварительной регистрации.

Организатором конференции выступает старейший ИТ-портал Беларуси KV.by. Следите за обновлениями на сайте.