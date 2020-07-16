В Twitter взломали аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Безоса

Вчера вечером произошла спланированная хакерская атака на Twitter-аккаунты многих известных личностей, среди которых оказались основатель Microsoft Билл Гейтс, глава Amazon Джефф Безос, бывший президент США Барак Обама, основатель Tesla Илон Маск и многие другие.

На их страничка в социальной сети Twitter были размещены сообщения, в которых говорилось о том, что они решили поделиться своими сбережениями, вернув вдвое большую сумму, чем ту, что им переведут в течение 30 минут в биткоинах все желающие: «Если вы отправите 1000 долларов, я верну обратно 2000 долларов».

Данные сообщения провисели на страничках вышеупомянутых людей всего несколько минут, после чего были удалены. Пользователи в комментариях высказывали предположения, что это скорее всего какая-то шутка, однако многие решили испытать удачу. Общая сумма переводов за несколько минут превысила 100 тыс. долларов.

Компания Twitter быстро отреагировала, заявив, что они занимаются расследованием данного взлома, но пока что неизвестно, каким образом хакеры получили доступ к учетным записям пользователей. К расследованию уже подключилось ФБР.