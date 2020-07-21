Устройства на базе Windows 10X появятся в 2021 году

Первые устройства на базе Windows 10X появятся только в следующем году. Это будут одноэкранные гаджеты, тогда как модели с двумя экранами выйдут в 2022 году. Ранее же ожидалось, что новинки дебютируют в этом году, но Microsoft столкнулась с трудностями, которые привели к задержке.

Первые одноэкранные устройства на базе Windows 10X будут предназначены для коммерческого использования и обучения. Выйдут они весной 2021 года. Также сообщается, что первая ревизия Windows 10X не будет поддерживать Win32-приложения, но они заработают в начале 2022 года благодаря службе виртуализации Microsoft Cloud PC.

Windows 10X представляет собой усовершенствованную версию обычной «десятки», которая получила дополнительную гибкость и была адаптирована для мобильного использования. Также особое внимание было уделено энергоэффективности. В частности, сохранению высокого уровня автономности при одновременной работе двух экранов и работе со старыми и новыми приложениями.