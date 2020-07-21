Корпорация Microsoft ведет разработку нового облачного сервиса с предварительным названием Cloud PC. Он позволит клиентам использовать свои ПК и ноутбуки в качестве тонких клиентов и загружать операционную систему из облака для работы с необходимым ПО.

Новый сервис Microsoft, как пишет портал ZDnet, не сможет полностью заменить локально установленную Windows 10 (или более раннюю версию этой ОС). В то же время специалисты авторитетного ресурса Neowin называют Cloud PC именно операционной системой. Представители Microsoft пока не раскрывают подробности о возможностях своей новой разработки.

О существовании сервиса Cloud PC стало известно из описания вакансии на сайте Microsoft, напрямую связанной с ним. В нем сказано, что компания ищет специалиста на должность менеджера проекта Cloud PC, плюс в нем приведены краткие подробности о самом сервисе.