Xiaomi представила миниатюрный пылесос

Miija Vacuum Cleaner — аккумуляторный пылесос для легкой уборки дома, автомобиля и других труднодоступных мест, где нет розетки.

По форме и размеру пылесос Xiaomi Miija похож на небольшую бутылку. Компания сравнивает его по весу с поллитровой бутылкой воды. В комплекте идет несколько насадок для разных задач — обычная, удлиненная или со щеткой.

Как сообщает Gizmochina, пылесос обладает мощностью 13 кПа — этого хватит для поверхностной уборки пыли и мусора на полу или на полках в квартире или, например, для чистки салона автомобиля. Сколько он проработает от одной зарядки — пока неизвестно.

Продаваться Xiaomi Miija Vacuum Cleaner будет на краудфандинговой площадке Xiaomi. Старт продаж запланирован на 29 июля.