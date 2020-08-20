Microsoft Flight Simulator взломали в день релиза

Как передаёт ресурс CrackWatch, за взлом Microsoft Flight Simulator ответственна группировка Hoodlum. Она смогла обойти встроенную защиту Steam и Arxan. Последняя технология чаще применяется в приложениях, а не играх. Как сообщили в комментариях, взломанный установщик Microsoft Flight Simulator «весит» 74 Гбайт.

Напомним: свежее творение Asobo Studio позволяет сесть за штурвал разнообразных самолётов и путешествовать по всей Земле. Для детального изображения планеты разработчики использовали спутниковые снимки Bing Maps и мощности облачных серверов Azure.

Критики похвалили Microsoft Flight Simulator, поставив высочайшие оценки, а вот пользователи Steam остались недовольны авиасимулятором. Они критикуют способ загрузки, который предлагает игра, а также различные технические проблемы.

На площадке Valve проект получил 3070 отзывов, 59 % из которых положительные.