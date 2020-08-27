МТС прокомментировал вчерашнее отключение интернета

МТС объяснил причину, по которой у пользователей возникала проблема с доступом к интернету вечером 26 августа.

"В рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, 26 августа в Минске после 20:00 был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов.

Выражаем сожаление о сложившейся ситуации", - сообщается на официальном сайте мобильного интернета.

Напомним, что ранее А1 прокомментировал ситуацию с интернетом вечером 26 августа.