А1 предупреждает об ухудшении качества интернета вечером 26 августа

Мобильный оператор А1 сообщил на своем официальном сайте о проблемах с доступом к интернету вечером 26 августа.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 на территории г. Минска будет снижена пропускная способность мобильного интернета.

Исполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания", - сообщает мобильный оператор.

 

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Опубликовал: KVbot,

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