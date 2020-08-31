В интернете произошел один из крупнейших сбоев в истории

Пользователи всего мира 30 августа 2020 г. стали жаловаться на невозможность подключения к многочисленным веб-сервисам, включая крупнейшие – поиск Google, Twitter, облака Amazon и др.

Ответственность за выход из строя интернета, как пишет ресурс ZDnet, несет всего одна компания – CenturyLink. Это интернет-провайдер (ISP), и он допустил некорректную настройку оборудования в собственном дата-центре, расположенном в канадском городе Миссиссога, расположенном недалеко от Онтарио.

На своем официальном сайте CenturyLink раскрыл истинную причину сбоя. К нему привело неправильное указание команды Flowspec в протоколе безопасности BGP Flowspec, используемом для перенаправления трафика.

Вследствие закравшейся ошибки маршрутизаторы в сети CenturyLink стали выдавать заранее некорректные BGP-маршруты другим провайдерам, что спровоцировало эффект домино и привело к поломке Всемирной Паутины.