МТС прокомментировал отключение интернета 6 сентября

МТС прокомментировал ситуацию, связанную с отключением интернета 6 сентября.

"Уважаемые абоненты! 6 сентября в Минске около 15:00 в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации", - сообщается на официальном сайте мобильного оператора.

Напомним, что вчера днем наблюдалось значительное ухудшение качества мобильного интернета у жителей Минска.

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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