Компания LG представила новый монитор Ultra Ergo с 4К разрешением

Мониторы нового поколения Ultra Ergo от компании LG Electronics, представленные на выставке CES 2020, принципиально меняют взгляд на организацию рабочего места, благодаря дизайну и современным характеристикам дисплея. Уникальная концепция UHD 4K (3840 x 2160) IPS LG Ergo объединяет в себе три ключевых элемента: точность изображения в 4К, эргономичный дизайн монитора в целом и универсальный порт USB-C, благодаря чему обеспечивается новый уровень производительности, удобство использования и более простая настройка рабочего места дома или в офисе.

Новая модель в линейке Ultra Ergo, LG UltraFine Display Ergo продолжает концепцию современного оборудования для широкой аудитории, обеспечивая востребованные потребности в разрешении, особой эргономики, позволяющей использовать монитор как часть презентационного оборудования или для работы целой команды. Оптимальный размер дисплея в 31,5 дюймов на телескопической подвижной подставке с креплением по типу струбцины дополняет универсальное рабочее место. Привычное соотношение сторон 16:9 не потребует дополнительного масштабирования изображения, а 1,07 млрд цветов обеспечит полное представление об исходном материале.

Разрешение в 4К переводит эту модель в линейку UltraFine, создаваемую специально для профессионалов в области создания видео- и фотоконтента, что поддерживается упрощенным соединением с носителями посредством подключения через Type-C порт без дополнительных переходников, избегая потери скорости и качества передачи данных. Оптимизация рабочего процесса достигается также за счет интеграции самых современных технологий, наличия калибровки цвета, и простой возможности дополнительных настроек по желанию покупателя.

Угол обзора в 178 градусов позволит работать над контентом с большей свободой и эффективностью, поскольку IPS матрица предоставляет возможность видеть изображение без искажений при взгляде под любым углом. Это еще больше расширит возможности для созидания, создания командных проектов и реализации самых амбициозных планов.

LG Ergo был разработан для тех, кто проводит много времени за компьютером. Крепление подставки к столу и последующее прикрепление монитора с увеличенным диапазоном регулировки высоты и наклона позволяет создавать идеальные персонализированные рабочие места. Подставку LG Ergo можно выдвинуть ближе к себе или к стене, поднять на уровень глаз или опустить на стол. Ее даже можно полностью развернуть, чтобы показать экран коллеге в офисе. Монитор Ergo можно установить на необходимых высоте и расстоянии, с нужным углом наклона для более удобного постоянного использования.

32-дюймовый монитор QHD IPS воспроизводит детали изображения с sRGB 99%, а режим HDR10 обеспечивает захватывающий, синхронный и потрясающий просмотр контента.

Наличие интерфейса USB-C обеспечивает одновременно передачу изображений с разрешением 4K, быструю передачу данных и питание для зарядки ноутбука через один удобный кабель.