Lenovo представила новинки

На очередной онлайн-презентации Lenovo показала новые устройства линейки Think.

Одной из самых запоминающихся новинок Lenovo можно по праву назвать складной ноутбук ThinkPad X1 Fold. В целом, он больше напоминает планшет с гибким экраном, ведь у него нет физической клавиатуры.

Инженеры уверяют, что в ThinkPad X1 Fold стал первым устройством со сгибающейся 2K OLED-панелью диагональю 13,3 дюйма. Под ней установлен процессор Intel Core i5 с поддержкой Wi-Fi 6 и 5G. За работу системы отвечает Windows 10 (вплоть до Pro-версии). Время автономной работы может достигать 10,4 часа. Предзаказ в США откроется уже 29 сентября: необычный лэптоп будут продавать за 2499 долларов.

Еще одна новинка ThinkBook 13s GEN 2 стала одним из немногих устройств Lenovo, тоже получившим сертификацию Intel Evo. Это значит, что ноутбук работает на 11-м поколении процессоров Intel Core с графикой Iris Xe и обеспечивает как минимум 9 часов автономной работы (здесь стоит батарея на 56 Вт/ч).

Другой свежепредставленный лэптоп — ThinkBook 14s YOGA. Ведущие презентации пока не раскрыли его основные характеристики, но назвали девайс высокопроизводительным. Как и все устройства семейства YOGA, новинка умеет откидывать крышку практически на 360 градусов, поэтому ее можно поставить в форме палатки или же превратить в своеобразный планшет. Отдельная фишка — необычный цвет корпуса, который состоит из двух оттенков. По словам производителей, такое сочетание пока имеется только у данной модели.