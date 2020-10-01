Сервис Microsoft Outlook обрушился по всему миру

В Сети появились сообщения о глобальном отключении сервиса электронной почты Microsoft Outlook. Сбой затронул веб-сервис Outlook, сайт Outlook.com, а также десктопные и мобильные приложения.

Сбой начался сегодня примерно в 9:00 мск, и Microsoft уже подтвердила, что он отразился на работе электронной почты компании по всему миру. В настоящее время пользователи Outlook не имеют доступа к своей электронной переписке, а сайт Outlook.com попросту не загружается.

«Мы собираем дополнительные данные о пострадавшей инфраструктуре, что поможет в расследовании и определении причин сбоя», — указано в сообщении службы поддержки Microsoft. Похоже, что отключение было вызвано недавними изменениями, которые произвела Microsoft. «Мы изучаем недавние изменения в нашей службе, чтобы определить причину воздействия», — говорится в аккаунте Microsoft 365 Status в Twitter.

Это уже второй крупный сбой в работе служб Microsoft менее чем за неделю. В понедельник пользователи Microsoft Outlook, Office 365, Teams и других служб столкнулись с проблемам в их работе. В отличие от других компаний, таких как Cloudflare, Microsoft не раскрывает полностью основную причину сбоев, поэтому мы вряд ли когда-нибудь узнаем, почему в течение недели в работе службы Microsoft Outlook наблюдались проблемы.