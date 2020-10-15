Студия Porsche Design и компания AOC объявили о начале партнерства

Студия Porsche Design и компания AOC стали партнерами, чтобы объединить философию изысканного и функционального дизайна Porsche Design с современными технологиями AOC. Совместными усилиями они представят уникальные мониторы для геймеров, которые в поисках максимальной производительности не забывают про современный и стильный облик своих игровых станций. Первый в истории игровой монитор Porsche Design AOC AGON будет выпущен осенью 2020 года.



Бренд Porsche Design — синоним эксклюзивной стильной продукции, он символизирует точность и совершенство. Философия строгого дизайна заключается в оптимизации формы и функций в поиске новых, оригинальных решений.

AOC — это компания в составе TPV Technology, крупнейшего в мире производителя ЖК-мониторов. Благодаря превосходным, производительным игровым мониторам семейства AOC Gaming и премиальной линейки AGON компания AOC занимает первое место на мировом рынке игровых мониторов.



Синергия компаний и их профессиональных компетенций позволит создавать изделия с уникальным дизайном и функциональностью. Благодаря стратегическому партнерству Porsche Design выходит на этот стремительно растущий рынок — за 2019 год объем мирового рынка игровых мониторов с частотой 144 Гц и выше вырос на 76%.



Это сотрудничество открывает эксклюзивному бренду доступ к молодой обеспеченной аудитории, объединенной в сильные сообщества по всему миру. Воплощая дух богатой истории автоспорта, мониторы служат идеальным мостом, связывающим автоспорт и киберспорт. AOC получит стильное дополнение к своей гамме дизайнерских продуктов, на этот раз в игровом ассортименте.