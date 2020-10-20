MMD представила новые ЖК-устройства с антибликовым покрытием и технологией SmoothTouch

MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила новые ЖК-устройства с антибликовым покрытием и технологией SmoothTouch: Philips 172B9TL (17 дюймов/43,2 см) и Philips 242B9TL (23,8 дюйма/60,5 см).

Новые мониторы оснащены SmoothTouch: технологией проецируемого ёмкостного 10-точечного касания, которая гарантирует плавность отклика. Стеклянное покрытие обеспечивает защиту от царапин стандарта 7H. Это чрезвычайно важно для некоторых отраслей — розничной торговли, в том числе супермаркетов, логистики и HoReCa, — где необходимо надежное и устойчивое сенсорное решение для запуска приложений.

Кристально ясное изображение с чистыми цветами и отличной чёткостью обеспечивается благодаря антибликовому покрытию, которое снимает необходимость приобретения дополнительной пленки для защиты глаз. Это особенно важно при работе в помещении, или в условиях, когда источник света направлен прямо на дисплей. Новые дисплеи Philips также соответствуют международному стандарту IP65 (только передняя панель) по защите от воды и пыли. Это гарантирует защиту от брызг и запыления в процессе использования.

Два новых монитора оснащены разъёмом HDMI для универсального цифрового подключения, двумя портами USB 3.1 для высокоскоростной передачи данных и интерфейсом DisplayPort. Использовать мониторы просто и удобно: сенсорный экран реагирует на прикосновения пальца, стилуса из проводящей ткани или резины, а также некоторых видов перчаток. Новые сенсорные мониторы с диагональю 17 и 24 дюйма также оснащены Z-образной подставкой Philips SmartStand с возможностью плавного наклона, регулировки высоты и складывания для улучшения эргономики, а также креплением VESA для максимальной гибкости.

Наилучшее качество цифрового изображения и комфортная для глаз производительность новых сенсорных мониторов Philips важны как для работы, так и для развлечений. Обе модели оснащены SmartContrast — запатентованной технологией, которая автоматически регулирует цвета и интенсивность подсветки для насыщенности чёрных элементов изображения, обеспечивая отличное качество изображения в целом. Кроме того, дисплей Philips 242B9TL отличается улучшенным разрешением Full HD 1920x1080 с реалистичными цветами. Тем не менее, важно, чтобы высокое качество картинки сопровождалось максимальным комфортом для глаз. Новые модели оснащены режимом LowBlue, который снижает усталость глаз, и технологией Flicker-Free, которая сокращает мерцание.

В дополнение к новым моделям MMD также представляет дополнительные версии ранее анонсированных сенсорных мониторов (242B9T, 222B9T, 172B9T и 162B9T), которые теперь можно приобрести без подставки. Это хороший вариант для тех, кто хочет использовать подставку VESA для фиксированной установки. Подобное решение поможет защитить окружающую среду, так как нет необходимости производить ненужные подставки, а также обеспечит больше гибкости в оптимизации бюджета клиентам и партнерам. В ближайшее время в продаже появятся Philips 242B9TN, 222B9TN, 172B9TN и 162B9TN по рекомендованной розничной цене 1057, 906, 997 и 754 белорусских рублей соответственно.



Мониторы Philips 172B9TL и Philips 242B9TL поступят в продажу по рекомендованной розничной цене 1118 и 1209 белорусских рублей соответственно.