Определены самые популярные в России смартфоны за последнее десятилетие

Сервис "Яндекс.Маркет" проанализировал историю поисковых запросов и назвал самые популярные в России смартфоны за последние 10 лет.

В 2010 году самым популярным был финский смартфон Nokia 5530 XpressMusic, но уже со следующего года лидерство перешло к южнокорейским телефонам: в 2011 году победителем стал Galaxy S II, а в следующем - Samsung Galaxy S III.

Смартфон Apple iPhone 5s был настолько успешным, что возглавлял рейтинг два года подряд, в 2013 и 2014 годах, и уступил лидерство в 2015 году своему преемнику - iPhone 6s.

А дальше началась эра китайских брендов. В 2016 и 2017 годах самым популярным был Xiaomi Redmi 4 Prime, годом позже его сменил Redmi Note 5, а в прошлом году звание бестселлера досталось Redmi Note 7.

По оценке экспертов "Яндекс.Маркет", в текущем году самым популярным станет Redmi Note 8T.