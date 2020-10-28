Microsoft отказывается от Internet Explorer в пользу Edge

Со следующего месяца многие сайты, включая YouTube, Twitter и еще больше 1100 сервисов, перестанут открываться в браузере Internet Explorer. Об этом сообщает The Verge. Он до сих пор предустановлен в Windows 10, но компания постепенно закрывает его поддержку.

Эти нововведения заработают с 19 ноября. При попытке открыть, например, YouTube через Internet Explorer, система перенаправит ссылку в браузер Edge. В будущем таких сайтов станет больше.

Это только один из этапов закрытия легендарного браузера. На следующем этапе Microsoft перестанет поддерживать собственные сервисы для старого браузера — в августе 2021 года офисный пакет для веба и другие приложения вроде облака OneDrive перестанут запускаться в Internet Explorer.

В качестве альтернативы Microsoft добавила в новый Edge режим совместимости со старым браузером.