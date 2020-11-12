Студия Porsche Design и компания AOC выпустили новый монитор AOC AGON PD27

Бренд эксклюзивных аксессуаров Porsche Design и компания AOC объединили усилия и выпустили первый игровой монитор Porsche Design AOC AGON PD27.

Работать с 27-дюймовым PD27 — это как управлять гоночным автомобилем. Он заправлен высокооктановым топливом (Quad HD, 240 Гц, 0,5 мс MPRT) и привлекает взгляды, ведь его дизайн вдохновлен гонками. Благодаря богатому набору функций его можно использовать для повседневных задач и долгих игровых «заездов». Еще до официального релиза впечатляющий дизайн этого монитора удостоился награды Red Dot Award 2020.

Серебристая подставка монитора по форме напоминает каркас гоночного автомобиля, что дополнительно подчеркивает его уникальную концепцию. Как и каркас, подставка гарантирует устойчивость и надежность устройства, когда адреналин бьет ключом. Мощная и красивая, эта модель воплощает подход Porsche Design к дизайну. Монитор PD27 способен проецировать на стол логотипы создателей в разных цветах и оснащен задней подсветкой, что визуально расширяет игровую среду.

Монитор PD27 разработан для самых амбициозных игроков и профессиональных киберспортсменов со всего мира. Высокое разрешение экрана Quad HD (2560x1440) и частота обновления 240 Гц — то, что нужно требовательным пользователям. PD27 имеет сертификацию VESA DisplayHDR 400. Он гарантирует яркие, реалистичные цвета и имеет широкий динамический диапазон, что позволяет полностью погрузиться в виртуальный мир. Благодаря степени кривизны 1000R (с радиусом 1 м) монитор охватывает всё поле зрения игрока, что особенно ценно при игре в гоночные симуляции.

Частота обновления 240 Гц снижает размытие в движении, а время отклика 1 мс GtG и 0,5 мс MPRT гарантирует четкое изображение. Технология AMD FreeSync Premium Pro обеспечивает плавность картинки без зависаний. Высокая яркость 550 нит панели VA позволяет играть с комфортом при любом освещении.



В комплект PD27 входит беспроводная ИК-клавиатура в форме центральной консоли для быстрого доступа к настройкам монитора и игровым параметрам. Любители слышать рев мотора оценят стереодинамики мощностью 5 Вт с поддержкой DTS. Четыре разъема USB 3.2, два HDMI 2.0 и два DisplayPort 1.4 пригодятся для повседневного использования.

Монитор Porsche Design AOC AGON PD27 поступит в продажу в середине ноября 2020 года в бутиках Porsche Design, в онлайн-магазине, а также у некоторых ритейлеров по рекомендованной цене 2459 белорусских рублей.