OLED-телевизор от LG и XBOX Series X объединились

Компания LG Electronics и Xbox заключили эксклюзивное соглашение о партнерстве, чтобы подчеркнуть игровые возможности консоли Xbox Series X и OLED телевизоров LG. Новое игровое устройство с нетерпением ждут на ключевых рынках Европы, Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. OLED-телевизор от LG станет официальным партнером новой консоли от Microsoft в перечисленных регионах.

Сочетание возможностей продвинутого телевизора LG и самой мощной из ныне существующих консолей Xbox даст возможность любителям и серьезным геймерам уже сегодня насладиться игровыми возможностями нового поколения. Благодаря таким функциям, как сверхбыстрое время отклика в 1 мс с низкой задержкой ввода и поддержке новейших возможностей HDMI, включая переменную частоту обновления, автоматический режим низкой задержки и расширенный реверсивный звуковой канал, игры не только выглядят и звучат лучше, они стали еще быстрее. Благодаря использованию четырех портов, поддерживающих эти функции, OLED-телевизоры LG предлагают одновременное подключение нескольких устройств от консолей до ПК.

Новейшие технические возможности телевизора и консоли предлагают геймерам возможность насладиться играми в разрешении 4K на скорости до 120 кадров в секунду. OLED-телевизоры LG 2020 года впервые предлагают поддержку нового профиля HGiG. А LG и Microsoft, являясь одними из основателей HDR Gaming Interest Group, уверены в том, что благодаря возможностям новой консоли и телевизоров LG, новые игры в HDR будут выглядеть именно так, как задумали их разработчики.

Благодаря технологии самосветящихся пикселей, OLED-телевизоры LG отличаются превосходным качеством изображения, наполненного контрастными и естественными цветами. В результате того, что оба устройства поддерживают технологии Dolby Vision и Dolby Atmos, OLED-телевизоры LG и консоль Xbox Series X подарят геймерам возможность еще большего погружения в игровой процесс за счет использования динамического изображения и звука.

«Мы очень серьезно относимся к потребностям геймеров при разработке наших OLED-телевизоров, поэтому возможность стать официальным партнером Xbox Series X для нас очень важна, - прокомментировал С.П.Байк, руководитель отдела планирования ТВ-продуктов компании LG Home Entertainment Company. — Мы уверены, что дальнейшее улучшение качества изображения благодаря объединению возможностей OLED-телевизоров LG и консоли Xbox Series X приятно удивит геймеров».