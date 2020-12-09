В МТС действует скидка на ряд гаджетов Apple

В салонах связи и интернет-магазине МТС действуют сразу две акции, которые позволяют экономить до 20% при покупке мобильных устройств и аксессуаров Apple. А с сегодняшнего дня к ним присоединились - смартфон iPhone 11 и смарт-часы Apple Watch Series 3. Скидки до 20% действуют в рамках акций «Вам бонус!» и «Время покупать!».

Первая дает возможность экономить при покупке смартфонов, планшетов и ноутбуков, а вторая предлагает по сниженной цене смарт-часы и беспроводные наушники.

Обе акции предоставляют скидку при подключении или переходе на тарифные планы «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra». Наушники и умные часы становятся дешевле в том числе с тарифами «Супер 25», «Безлимитище+».

В рамках акции «Вам бонус!» доступны более более 20 моделей мобильных устройств. Среди смартфонов присутствуют: главный мировой хит 2019 года – iPhone XR, изящный и компактный iPhone SE 2020, популярный iPhone 7 с 32 ГБ памяти и первые айфоны с тройными камерами – iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. А с недавнего времени к ним присоединились базовые iPhone 11 с 64 ГБ и 128 ГБ памяти, при покупке которых выгода составит 300 рублей.

В акции принимает участие также широкий модельный ряд самых современных планшетов Apple: классический 10-дюймовый iPad, мощный 11-дюймовый iPad Pro и внушительный 12,9-дюймовый iPad Pro. Скидкой можно воспользоваться и при покупке ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro.

Акция «Время покупать» предлагает со скидкой беспроводные наушники Apple AirPods 2 как с кейсом, поддерживающим беспроводную зарядку, так и с обычным кейсом, наушники AirPods Pro с активной системой шумоподавления, а также смарт-часы Watch Series 5 с активным дисплеем и функцией автоматической настройки яркости. Теперь в рамках акции при покупке умных часов Watch Series 3 можно сэкономить до 80 рублей.