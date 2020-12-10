Xbox Game Pass появится на iOS весной 2021 года

Сегодня Microsoft объявила, что её облачный игровой сервис по подписке Xbox Game Pass Ultimate будет доступен на iOS-устройствах с весны 2021 года. Как и предполагалось, Game Pass будет доступен на iOS не в виде отдельного приложения, а через браузер.

Ранее в этом году планы по запуску приложения для игрового потокового сервиса для iOS застопорились из-за правил App Store, которые запрещают публикацию приложений, способных транслировать несколько игр из облака через одно приложение. Это связано с тем, что Apple считает, что её неспособность проверить каждую игру в библиотеке сервиса представляет собой потенциальную угрозу безопасности.

Как предположила ранее в этом году Microsoft, использование браузера вместо приложения позволит компании обойти правила App Store, при этом предоставляя ту же услугу. Пользователям Game Pass будет доступно более 100 игр за $14,99 в месяц.