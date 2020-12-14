AOC выпустила сверхширокоформатный игровой монитор

Компания AOC объявила о выпуске 49-дюймового (124 см) монитора AG493UCX линейки AGON с невероятным соотношением сторон 32:9.



Монитор AG493UCX фактически объединяет два 27-дюймовых экрана разрешением QHD в единую панель с безрамочным дизайном и создает потрясающий эффект погружения. Будучи представителем семейства AGON, монитор AG493UCX обладает выдающимися игровыми характеристиками: частота обновления 120 Гц, время отклика MPRT 1 мс, поддержка технологий DisplayHDR 400 и FreeSync Premium Pro. Благодаря разрешению 5120x1440 пикселей, режиму Picture by Picture, KVM-переключателю для нескольких источников входного сигнала и возможности подключения через USB-C этот монитор станет эффективным инструментом для создателей контента, видеоблогеров и стримеров.

Название премиальной игровой серии AGON на древнегреческом означает «схватка» или «соревнование». И в самом деле, благодаря своему гигантскому размеру в 49 дюймов AG493UCX может просто сокрушить конкурентов. Бесшовная панель VA имеет радиус изгиба 1800R (1,8 м) и охватывает зону периферийного зрения пользователя. Разрешение монитора с соотношением сторон 32:9 составляет 5120x1440 пикселей, а частота обновления кадров достигает 120 Гц. Время отклика GtG 4 мс и MPRT 1 мс гарантирует высокую скорость, а технология AMD FreeSync Premium Pro устраняет зависания и прерывания и обеспечивает низкую задержку даже при включенной поддержке HDR.

В отличие от системы из двух мониторов, в которой рамки панелей попадают прямо в центр поля зрения независимо от того, насколько они тонкие, в AG493UCX пространство экрана остается непрерывным. Но по-настоящему оценить великолепие этого монитора можно в его главном предназначении — во время игры. Захочет ли пользователь забраться в виртуальную кабину пилота и взлететь в небо или заскочить в виртуальный гоночный автомобиль, чтобы улучшить время круга, — суперширокоформатный монитор всегда обеспечит полное погружение, особенно для поклонников симуляторов.

Чтобы лучше использовать пространство большого экрана, пользователи могут разделить его в режиме Picture by Picture, выводя бок о бок изображения от двух разных источников с соотношением сторон 16:9 на каждый источник. При одновременном подключении двух ПК можно даже воспользоваться преимуществами KVM-переключателя и управлять обоими ПК с помощью одного комплекта клавиатуры и мыши. Это отличное решение для геймеров, которые используют второй ПК для стрима. В AG493UCX также предусмотрен вход для подключения через USB-C (в режиме DP Alternate) с возможностью подачи питания мощностью 65 Вт с помощью функции USB-C Power Delivery, например, на подключенный ноутбук. Все это превращает гигантский игровой монитор в устройство высокой производительности.

Монитор AG493UCX оснащен панелью VA с контрастностью 3000:1, максимальной яркостью 550 нит, цветовым охватом 121% sRGB, 90% AdobeRGB и 90% DCI-P3, а также углами обзора 178°/178°. Этот игровой монстр имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 и отображает контент с широким динамическим диапазоном так же, как наши глаза воспринимают свет.

Модель AG493UCX также обладает дополнительными преимуществами:

устойчивая регулируемая стойка высотой 100 мм с наклоном от –3,5° до 13,5° и поворотом от –15,5° до 15,5°;

2 динамика мощностью 5 Вт;

2 входа HDMI 2.0 и 2 входа DP 1.4;

3-портовый концентратор USB 3.1 с входом USB-C (видео и питание мощностью 65 Вт);

счетчик кадров FPS и Dial Point (точка в центре перекрестия прицела);

3 пользовательских режима, всего 6 игровых режимов для разных жанров;

технологии Flicker Free и Low Blue light.

Новое удобное экранное меню и программное меню (AOC G-Menu).

Монитор AOC AGON AG493UCX станет доступен для заказа в декабре 2020 года по ориентировочной цене 3359 белорусских рублей.