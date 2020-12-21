Microsoft уберет из своих сервисов поддержку авторизации по паролю

Корпорация Microsoft планирует полностью отказаться от паролей в своих сервисах в течение 2021 г. В своем блоге она сообщила, что ее решение напрямую связано со стремлением повысить уровень безопасности для своих пользователей, поскольку, по ее статистике, около 80% кибератак в мире нацелены именно на кражу логинов и паролей.

Риск утечки паролей затрагивает не только обычных, но и корпоративных пользователей. По подсчетам Microsoft, ежемесячно одна из 250 корпоративных аккаунтов подвергается компрометации.

Для полного отказа от паролей Microsoft запустит новые инструменты авторизации, в основе которых будут алгоритмы управления ключами безопасности на базе стандарта FIDO2. В частности, в планы компании входит запуск некоего «конвергентного портала регистрации», который тоже будет использоваться для работы с такими ключами.