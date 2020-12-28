В МТС действует скидка на гаджеты Samsung

В МТС можно приобрести со скидкой. С 25 декабря в сети салонов и интернет-магазине МТС можно приобрести понравившийся смартфон, планшет или носимое устройство Samsung со скидкой до 700 рублей.

При покупке смартфонов и планшетов удастся сэкономить от 40 до 700 рублей. Приобрести их со скидкой можно будет как единым платежом, так и в рассрочку без первого платежа.

Максимальную выгоду можно получить при покупке инновационного складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2. В рамках акции его стоимость снижена до 5599 рублей, а скидка составляет 700 рублей. Флагманский смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra можно приобрести, сэкономив 500 рублей. Сейчас он предлагается за 2999 рублей.

Также с 25 декабря можно выгодно приобрести гаджеты Samsung: смарт-часы со скидкой до 220 рублей, беспроводные наушники с экономией до 80 рублей и фитнес-браслет - до 20 рублей.

Перечень моделей смартфонов, планшетов и носимых устройств с ценами при покупке единым платежом, смотрите по ссылке.