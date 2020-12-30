С 1 января Google закрывает Cloud Print

Компания Google закрывает с 1 января 2021 ещё один свой сервис. Речь идёт о Google Cloud Print или как Google назвала сервис для русскоязычных пользователей, «Виртуальном принтере».

Google запустила Cloud Print в 2010 году. За всё это время сервис так и не вышел из стадии беты. Он был призван упростить процесс печати документов с самых разных устройств, подключенных к Сети, однако далеко не все принтеры с сетевыми интерфейсами были совместимы Google Cloud Print.

Сервис перестаёт поддерживаться с 31 декабря 2020 года. А с 1 января 2021 года «Google Виртуальный принтер» перестанет работать во всех операционных системах. На страничке поддержки Google рекомендует пользователям найти альтернативное решение для печати.