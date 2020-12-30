C 30 декабря по 4 января в МТС можно купить гаджеты со скидкой

В период с 30 декабря по 4 января в салонах связи и интернет-магазине МТС будет доступна скидка на покупку гаджета при использовании специального промокода, который можно узнать из адвент-календаря МТС на дате 30 декабря.

В период действия акции приобрести по выгодным ценам можно будет от бюджетных до флагманских устройств. Чтобы воспользоваться скидкой по акции, необходимо сообщить специальный промокод из адвент-календаря МТС (30 декабря) работнику салона связи МТС либо ввести его в соответствующее поле на странице корзины в интернет-магазине МТС.

Максимальную сумму удастся сэкономить при покупке смартфона Samsung Galaxy Galaxy Z Fold 2. Его можно будет приобрести за 5599 рублей, сэкономив при этом 700 рублей.

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy Z flip и Samsung Galaxy S20 Ultra по 4 января можно приобрести, сэкономив 500 рублей. Стоимость первого по промокоду составит 3699 рублей, а второго – 2999 рублей.

Доступнее на 300 рублей станут модели Samsung Galaxy S20 FE на 128 ГБ и 256 ГБ памяти. Они будут предлагаться за 1399 и 1599 рублей соответственно.

Модели и цены на устройства, которые будут действовать по специальному промокоду по 4 января, представлены по ссылке.