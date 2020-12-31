Поздравляем с Новым годом и Рождеством!

Дорогие друзья, хотим поздравить вас с Новым годом и Рождеством!

Редакция KV.by желает вам счастья, удачи и улыбок в наступающем 2021 году. Пусть все ваши ожидания обязательно воплотятся в жизнь. Пусть все плохое забудется и никогда не вернется!

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