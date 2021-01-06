Биометрические документы можно будет оформить в срок от 5 до 15 дней, сообщил заместитель начальника департамента по гражданству по миграции МВД Павел Хрищенович, сообщает interfax.by.

"В указ мы прописывали три срока оформления документов. В обычном порядке 15 дней, в ускоренном порядке 10 дней и в срочном - пять", - сказал Хрищенович.

Дата выдачи биометрических документов станет известна после принятия соответствующего документа. "В ближайшее время после того, как будет подписан нормативный правовой акт, МВД первое сообщит в СМИ о сроках начала выдачи биометрических документов", - пообещал Хрищенович.

При этом представитель МВД обратил внимание, что "одномоментной замены ныне действующих паспортов не будет". "Не надо даже после объявления даты вступления в силу нормативного правового акта бежать в подразделения по гражданству и миграции и получать биометрические документы. Ныне действующий паспорт будет действовать до срока его окончания", - пояснил Хрищенович.

Он рассказал о процедуре получения биометрических документов. "Приходит гражданин в подразделение по гражданству и миграции, предоставляет свой паспорт. У него снимают отпечатки пальцев, фотографируют. Полностью вся процедура проходит, и после этого ему выдают идентификационную карту", - добавил заместитель начальника департамента по гражданству по миграции

Граждане Беларуси будут получать идентификационную карту, которая будет действовать внутри страны. Карта будет выдаваться с 14 лет в обязательном порядке, детям младшего возраста - по желанию родителей. Для того, чтобы выезжать за границу, нужно будет получать биометрический паспорт.

По словам Хрищеновича, все подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел страны готовы к приему граждан для выдачи биометрических документов. "Все подразделения по гражданству и миграции оснащены новым оборудованием для подачи и выдачи документов. Это оборудование прошло тестирование, опытную эксплуатацию. Все наши сотрудники обучены работе на новом оборудовании", - сказал он.