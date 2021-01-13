AOC является мировым лидером №1 в сфере игровых мониторов

Компания AOC, специализирующаяся на производстве дисплеев и мониторов, объявила о том, что по последним данным Context, в третьем квартале 2020 года компании AOC принадлежала самая большая доля рынка игровых мониторов (мониторов с частотой обновления кадров 120 Гц и выше) в Европе — 27%. Компания сохраняет лидирующую позицию с третьего квартала 2019 года.

Кроме того, согласно данным IDC Quarterly Gaming Tracker Q2 2020, AOC также имеет самую большую долю рынка игровых мониторов в мире (20%). Игровыми считаются мониторы с частотой обновления от 100 Гц, которая обеспечивает малое время отклика и плавную графику и необходима киберспортсменам для победы над оппонентами.

AOC предлагает широкую линейку игровых мониторов с диагоналями от 21,5 до 49 дюймов, различным соотношением сторон (16:9, 21:9, 32:9), разрешением от Full HD до Ultra HD и выше (5120x1440), частотой обновления до 240 Гц и временем отклика от 0,5 мс. В этой линейке найдется решение под любой бюджет и требования.

За последний квартал на рынке игровых мониторов произошел стремительный скачок продаж — на 126% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

AOC выпустила свой первый игровой монитор в 2014 году, а в 2016 году представила линейку игровых мониторов премиум-класса AGON. Компания давно не новичок на рынке и знает, что нужно геймерам. Она стала партнером успешной киберспортивной организации G2 Esports и спонсировала игровые мероприятия по всей Европе, включая турниры Red Bull и ESL, доказывая, что ее игровые мониторы подойдут даже именитым спортсменам.

Одна из самых востребованных линеек AOC — серия G2, увидевшая свет в прошлом году, — получила одобрение геймеров и множество наград, в том числе в номинациях «Лучший игровой монитор» и «Лучший бюджетный игровой монитор» за 24-дюймовую модель 24G2U с частотой обновления 144 Гц и панелью IPS с точной цветопередачей.

В Европе AOC увеличила свою рыночную долю с 23% в третьем квартале 2019 года до 27% в третьем квартале 2020 года. Таким образом, годовой рост составил 4%, а квартальный 6% (по сравнению со вторым кварталом 2020 года). Об успехе AOC свидетельствует и рост количества проданных мониторов на впечатляющие 167% за год при росте рынка на 126% за тот же период. AOC занимает первую позицию на рынке в большинстве европейских стран (с ошеломляющей долей 49% в некоторых из них). В 18 странах и регионах доля AOC на рынке игровых мониторов превышает 25%. Это значит, что каждый четвертый продаваемый монитор выпущен компанией AOC.

«В последнем квартале мы достигли самых больших квартальных продаж игровых мониторов в Европе и очень благодарны нашим клиентам. Та же тенденция наблюдается и на мировом рынке, где мы стали ведущим производителем игровых мониторов. AOC продолжает разрабатывать инновационные игровые мониторы основной линейки AOC Gaming и премиальной линейки AGON. Потребители выбирают их, когда речь идет об игровых мониторах», — рассказал Штефан Зоммер (Stefan Sommer), директор по маркетингу и управлению бизнесом в Европе.

В Беларуси рынок игровых мониторов вырос за год на впечатляющие 168% (по данным за третий квартал 2020 года), а объем продаж AOC за тот же период увеличился на 128%. По сравнению с предыдущим кварталом рыночная доля AOC увеличилась с 40 до 46 % и по-прежнему остается самой большой среди конкурентов.

«У нас отличные показатели продаж игровых мониторов AOC в Беларуси. Как и в прошлом году, мы укрепили свое положение на рынке игровых мониторов, заняв его треть. Благодарим всех клиентов, которые выбрали игровые мониторы AOC», — рассказал Александр Сорокотяга (Alexander Sorokotyaga), директор по продажам AOC и MMD в СНГ.