"Белтелеком": "Мы завершили тестирование сети 5G и готовы к ее внедрению"

РУП "Белтелеком" завершило тестирование сети 5G и готово ее внедрять. Об этом сообщил генеральный директор "Белтелекома" Юрий Петрученя сегодня на презентации технологии 5G в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщает БЕЛТА.

Индустриальный парк "Великий камень" был одной из двух тестовых локаций 5G, здесь сеть работает в диапазоне частот 3,6 ГГц. Вторая опытная зона расположена в Копыльском районе - технология должна способствовать устранению цифрового неравенства между городами и сельской местностью. В этом районе впервые в СНГ "Белтелеком" тестировал сеть пятого поколения в диапазоне 700 МГц. На обеих площадках установлены базовые станции Huawei

Глава "Белтелекома" рассчитывает, что новая технология поможет в развитии интернета вещей, беспилотного транспорта, концепции умных городов, а также заинтересует обычных людей, которые будут активно пользоваться возможностями 5G.

Преимущества 5G - высокая скорость доступа при минимальных задержках, поддержка одновременно работающих устройств и высокая энергоэффективность. В "Великом камне" максимальные значения скорости достигли 1,235 Гбит/с.