Microsoft анонсировала большое обновление облачного хранилища OneDrive

Компания Microsoft анонсировала большое обновление фирменного облачного хранилища OneDrive, которое понравится тем, кто хранит большие файлы.

Ещё в июле прошлого года Microsoft увеличила максимальный объём загружаемого файла с 15 до 100 ГБ, а теперь пользователи OneDrive и SharePoint смогут загружать файлы размером до 250 ГБ.

Благодаря дифференциальной синхронизации управлять этими файлами должно быть относительно легко. Без него вам пришлось бы загружать полный размер файла каждый раз, когда он редактируется. Microsoft утверждает, что эти большие файлы «разбиваются на части» и зашифровываются с помощью уникального ключа. Поддержка файлов большего размера начнётся в конце этого месяца, а к концу квартала станет общедоступной.